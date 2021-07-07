Суд признал "Богдан Моторс" банкротом

Компания накопила 6,7 млрд гривен долгов.

Суд признал "Богдан Моторс" банкротом
Фото: capital.ua

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал ЗАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" банкротом и открыл ликвидационную процедуру компании.

Об этом сообщило издание finbalance со ссылкой на судебный реестр.

Компания накопила 6,7 млрд гривен долгов, крупнейшие кредиторы - Укрэксимбанк (1,64 млрд грн), UniCredit Bank AG (1,53 млрд грн), Международный инвестиционный банк (181,6 млн грн), "Саревин Инвестментс ЛТД" (2,35 млрд грн), закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Бриз" (385,8 млн грн), ООО "Автомобильная группа "Богдан"(349,8 млн грн).

Последние три компании связаны с должником, отмечает издание.

В 2020 году "Богдан Моторс" получил 3,38 млрд гривен убытков. По данным компании, на конец 2020 года ее текущие обязательства и обеспечение составляли 9,18 млрд грн при активах 1,09 млрд гривен.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Она контролируется бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.

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