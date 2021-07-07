Sumitomo Metal направит свыше 400 млн долл. на выпуск никеля для аккумуляторов

Sumitomo Metal направит свыше 400 млн долл. на выпуск никеля для аккумуляторов

Sumitomo Metal Mining Co Ltd заявила во вторник, что потратит 47 млрд иен (424 млн долларов) на увеличение производственных мощностей по выпуску катодных материалов для аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях (EV), чтобы удовлетворить растущий спрос.

Крупнейший в Японии никелевый завод до 2025 года построит новое производство катодных материалов в Бесши, префектура Эхимэ на западе Японии, и расширит производственные мощности по производству прекурсоров на своем нефтеперерабатывающем заводе Харима в префектуре Хиого на западе Японии.

Из 47 млрд иен, потраченных на строительство, 40 млрд иен пойдут на новый завод, а оставшаяся часть будет использована в Хариме.

Никель является ключевым компонентом литий-ионных аккумуляторных батарей, используемых для питания электромобилей, продажи которых, как ожидается, вырастут в ближайшие годы по мере того, как мир движется к низкоуглеродному будущему.

Компания Sumitomo Metal, которая поставляет катодные материалы на основе никеля для литий-ионных аккумуляторов Panasonic Corp, используемых в электромобилях Tesla Inc, стремится увеличить объем производства катодных материалов примерно до 7000 тонн в месяц в 2025 году с примерно 5000 тонн в настоящее время, сообщил представитель компании.

Компания заявила, что планирует увеличить свои производственные мощности по производству катодных материалов до 10 000 тонн в месяц к 2027 году.

"Мы видим признаки значительного увеличения спроса на нашу никелевую металлопродукцию", - говорится в заявлении компании.

МинПром по материалам Металлургпром

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