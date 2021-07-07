Горячекатаная сталь в рулоне в США подорожала еще на 100 долл.

Горячекатаная сталь в рулоне в США подорожала еще на 100 долл.

Цены на горячекатаную сталь в рулоне (HRC) в США выросли еще на 100 долл., до 1800 долл. за тонну на фоне сохраняющегося дефицита предложения. Сроки выполнения заказов на прокат стали остаются на уровне 6-8 недель.

Спрэд между бушелинговым ломом, поставленным заводами на Среднем Западе США, и отпускными ценами на HRC вырос на 7,4%, до 1229 долл. с 1144 долл. на тонне неделей ранее, поднявшись до нового рекордного уровня.

Сегодня разница в ценах на сырье и готовой сталью более чем в шесть раз выше, чем год назад, когда она составляла около 200 долл. на тонне.

Биржевые цены на горячекатаные рулоны в США с поставкой в августе превысили 1825 долл. за тонну, в то время как цены на сентябрьские фьючерсы поднялись на 112 долл., до 1814 долл .за тонну.

Импортные цены на HRC в Хьюстоне выросли на 10 долл., до 1560 долл. за тонну без налогов.

Согласно данным Министерства торговли США импорт HRC в США может достичь многолетнего максимума в июне, при этом количество лицензий на импорт за месяц составит 267 000 тонн.

МинПром по материалам Металлургпром

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