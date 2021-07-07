СБУ разоблачила махинации на 9 млн грн на ремонте аэропорта "Запорожье"

За ремонт взлетно-посадочной полосы заплатили двойную стоимость.

СБУ разоблачила махинации на 9 млн грн на ремонте аэропорта "Запорожье"

Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта на махинациях, в результате которых государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, чиновник КП "Международный аэропорт Запорожье" "закрыл глаза" на некачественный ремонт взлетно-посадочной полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику на основании гарантийного случая, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.

"Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к оплате двойной стоимости работ и, как следствие, нанесло экономический ущерб коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн", - отмечают в СБУ.

В рамках ранее открытого уголовного производства следователями спецслужбы должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Продолжается следствие.

Санкцией ч. 2 ст. 367 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафа от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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