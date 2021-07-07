Французская Eramet просит помочь в добыче аккумуляторных металлов

Французская горнодобывающая компания Eramet обратилась к правительствам европейских стран с призывом оказать поддержку европейским корпорациям, запускающим новые проекты по добыче так называемых "аккумуляторных металлов" за пределами Евросоюза .



К таковым металлам относят никель, кобальт и литий. В 2020 г. Европейская комиссия назвала их стратегическими в рамках программы перехода к безуглеродной энергетике и разработала план действий по обеспечению региональной промышленности этими материалами.



Однако "дорожная карта" по развитию европейской отрасли "аккумуляторных металлов" базируется на разработке их месторождений на территории ЕС , так как только такой подход обеспечит достаточный уровень устойчивого развития и климатической безопасности.



Между тем, как заявляет генеральный директор Eramet Кристель Бори, запасы этих металлов в европейских странах малы. По ее словам, Китай сегодня доминирует на мировом рынке вследствие крупных инвестиций в страны Африки и Латинской Америки, и европейским компаниям, чтобы тоже получить доступ к этим месторождениям, нужна государственная поддержка, в частности, в привлечении финансирования.



В конце прошлого года Eramet и германская химическая корпорация BASF сообщили о намерении совместно реализовать в Индонезии проект по созданию мощностей по производству никеля и кобальта для аккумуляторов, используемых в электромобилях. В то же время в 2020 г. Eramet отказалась от литиевого проекта в Аргентине из-за неопределенного состояния мировой экономики.



