Уровень подделки банкнот гривны остается стабильно низким — НБУ

Уровень подделки банкнот национальной валюты остается стабильно низким. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Фото: ko.com.ua

Сколько выявлено подделок

По словам Шабана, в 2020 году на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 штук поддельных банкнот.

«Для сравнения: этот показатель в странах Европейского Союза в прошлом году был в три раза выше и составлял примерно 17 банкнот евро», — отметил он.

По его словам, при этом большинство изъятых из обращения поддельных банкнот гривны — низкого качества. Они печатаются на принтерах и рассчитанные на невнимательность граждан и кассиров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что подделывать наличную гривну стали вдвое чаще. Такие данные зафиксированы в годовом отчете Нацбанка 2020 года, обнародованном регулятором. Новеньких поддельных купюр номиналом в 1000 грн было изъято 148 штук.

Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (86% от общего количества всех изъятых подделок инвалюты)

(86% от общего количества всех изъятых подделок инвалюты) евро (12%);

роSSийские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Подделки номиналом: