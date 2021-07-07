Уровень подделки банкнот гривны остается стабильно низким — НБУ

Уровень подделки банкнот национальной валюты остается стабильно низким. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Уровень подделки банкнот гривны остается стабильно низким — НБУ
Фото: ko.com.ua

Сколько выявлено подделок

По словам Шабана, в 2020 году на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 штук поддельных банкнот.

«Для сравнения: этот показатель в странах Европейского Союза в прошлом году был в три раза выше и составлял примерно 17 банкнот евро», — отметил он.

По его словам, при этом большинство изъятых из обращения поддельных банкнот гривны — низкого качества. Они печатаются на принтерах и рассчитанные на невнимательность граждан и кассиров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что подделывать наличную гривну стали вдвое чаще. Такие данные зафиксированы в годовом отчете Нацбанка 2020 года, обнародованном регулятором. Новеньких поддельных купюр номиналом в 1000 грн было изъято 148 штук.

Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США (86% от общего количества всех изъятых подделок инвалюты)
  • евро (12%);
  • роSSийские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Подделки номиналом:

  • 100 долларов США составляли 95% от общего количества изъятых долларовых подделок;
  • 50 и 500 евро — соответственно 30% и 29% от общего количества изъятых европидробок;
  • 5000 и 1000 роSSийских рублей — соответственно 74% и 26% от общего количества изъятых поддельных роSSийских рублей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Ликвидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардовЛиквидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардов
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Валютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллионаВалютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллиона
Золото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу годаЗолото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу года
Блок рекламы


Похожие новости
Ликвидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардовЛиквидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардов
Кабмин оставил без изменений тариф на электроэнергию. Платить будем 1,68 гривны до конца июляКабмин оставил без изменений тариф на электроэнергию. Платить будем 1,68 гривны до конца июля
В Украине вырос уровень теневой экономикиВ Украине вырос уровень теневой экономики
Уровень безработицы в первом квартале - самый высокий с 2017 года, - ГосстатУровень безработицы в первом квартале - самый высокий с 2017 года, - Госстат
Загрузка металлургических мощностей в США превысила допандемийный уровеньЗагрузка металлургических мощностей в США превысила допандемийный уровень
BofA не ожидает укрепления гривныBofA не ожидает укрепления гривны
Инвестиции в Китай превысили допандемийный уровеньИнвестиции в Китай превысили допандемийный уровень
Украина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей сталиУкраина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей стали
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
В НБУ рассказали, какие банкноты в Украине подделывают чаще всегоВ НБУ рассказали, какие банкноты в Украине подделывают чаще всего
Последние новости
Подгружаем последние новости