Уровень подделки банкнот гривны остается стабильно низким — НБУ
Уровень подделки банкнот национальной валюты остается стабильно низким. Об этом во время брифинга
Сколько выявлено подделок
По словам Шабана, в 2020 году на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 штук поддельных банкнот.
«Для сравнения: этот показатель в странах Европейского Союза в прошлом году был в три раза выше и составлял примерно 17 банкнот евро», — отметил он.
По его словам, при этом большинство изъятых из обращения поддельных банкнот гривны — низкого качества. Они печатаются на принтерах и рассчитанные на невнимательность граждан и кассиров.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что подделывать наличную гривну стали вдвое чаще. Такие данные зафиксированы в годовом отчете Нацбанка 2020 года,
Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
- доллары США (86% от общего количества всех изъятых подделок инвалюты)
- евро (12%);
- роSSийские рубли и английские фунты стерлингов (2%).
Подделки номиналом:
- 100 долларов США составляли 95% от общего количества изъятых долларовых подделок;
- 50 и 500 евро — соответственно 30% и 29% от общего количества изъятых европидробок;
- 5000 и 1000 роSSийских рублей — соответственно 74% и 26% от общего количества изъятых поддельных роSSийских рублей.