В Германии объемы промпроизводства падают второй месяц подряд

В Германии объемы промпроизводства падают второй месяц подряд

В Германии в мае объем промышленного производства сократился на 0,3% к апрелю, показали данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста на 0,5%, сообщает Trading Economics. Показатель снижается второй месяц подряд.

В апреле, согласно пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ уменьшился также на 0,3%, а не на 1%, как сообщалось ранее.

В годовом выражении промпроизводство в мае подскочило на 17,3% после рекордного скачка в апреле - на пересмотренные 27,6%.

Объем промпроизводства в позапрошлом месяце был на 5% ниже уровня февраля 2020 года - последнего месяца до начала пандемии COVID-19, отмечают в Destatis.

Выпуск средств производства в ФРГ в мае сократился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Выработка электроэнергии уменьшилась на 2,1%. Производство потребительских товаров выросло на 4,1%, промежуточных товаров - на 0,6%. Объемы строительства увеличились на 1,3%.

Днем ранее Destatis сообщило, что в мае в ФРГ объем заказов промышленных предприятий рухнул на 3,7% к апрелю, при том, что аналитики ждали роста показателя на 1%. В апреле 2021 года, по пересмотренным данным, показатель вырос на 1,2%, а не снизился на 0,2%, как было объявлено ранее.

Внутренние заказы в ФРГ в мае увеличились на 0,9%. Между тем экспортные снизились на 6,7%, в том числе из стран еврозоны - на 2,3%, а из других государств - на 9,3%.

Заказы на промежуточные товары упали на 3,6%, на средства производства - на 4,6%. Между тем на потребительские товары они выросли на 3,9%.

В мае общий объем заказов промпредприятий Германии был на 6,2% выше уровня февраля 2020 года - последнего месяца до введения карантинных мер из-за пандемии COVID-19.

Относительно мая 2020 года показатель подскочил на 54,3%. В апреле, согласно уточненным данным, он взлетел на 80,2%.

МинПром по материалам Интерфакс

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