Австралийская Vital Metals будет добывать в Канаде редкоземельные металлы

Австралийская Vital Metals будет добывать в Канаде редкоземельные металлы

Австралийская компания Vital Metals приступила к добыче резкоземельных металлов на месторождении Nechalacho в 100 км к юго-востоку от Йеллоунайфа, Северо-Западные территории Канады. Это предприятие стало первым производителем данной продукции в Канаде и вторым в Северной Америке после рудника Mountain Pass в Калифорнии.

Компания обещает выйти на полную мощность до конца текущего месяца. Добытая руда, содержащая, в среднем, 1,46% оксидов редкоземов, будет складироваться и отправляться на дальнейшую переработку на завод в г. Сасканун, провинция Саскачеван.

На первом этапе Vital Metals заключила договор с норвежской компанией REEtec на поставку 1 тыс. т оксидов редкоземельных металлов в год. На втором этапе, к 2025 г., компания планирует нарастить производство до 5 тыс. т в год.

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