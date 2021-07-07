Объемы продаж на NFT-рынке в этом году выросли по сравнению с первой половиной 2020 года более чем в 182 раза

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) в первом полугодии 2021 года вырос примерно до $2,5 млрд. Если учитывать, что в первой половине 2020 года объем продаж составил около $13,7 млн, то в первом полугодии они выросли более чем в 182 раза. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные компании DappRadar.

Фото: focus.ua

По данным площадки NonFungible.com, объединяющей сделки NFT в блокчейне Ethereum, с марта количество покупателей составляет от 10 тыс. до 20 тыс. в неделю, что превышает количество продавцов, отмечает forbes.ua.

Ежемесячные объемы продаж на американской торговой площадке криптотоварами OpenSea в июне достигли рекордного уровня — около $150 млн.

Впрочем, объемы продаж NFT может быть еще больше, поскольку DappRadar отслеживает только продажи, которые происходят в блокчейне. Но некоторые транзакции NFT, в частности на аукционах, происходят вне сети. То есть их необходимо еще добавить к статистике.

Что является причинами роста спроса

Причины спроса на NFT разные: одни рассматривают их как предметы коллекционирования, а другие — как вложения с целью спекуляции на росте цен.

С помощью NFT активно продаются произведения искусства и другие вещи.

Основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в виде NFT за $2,9 млн. Бренд Rtfkt Studios, специализирующийся на создании виртуальных кроссовок, продал коллекцию из более 600 пар за $3,1 млн. Виртуальные кроссовки можно «примерить» с помощью фильтров дополненной реальности в Snapchat и других приложениях.

Джек Дорси продал свой первый твит в виде NFT за $2,9 млн. Бренд Rtfkt Studios, специализирующийся на создании виртуальных кроссовок, продал коллекцию из более 600 пар за $3,1 млн. Виртуальные кроссовки можно «примерить» с помощью фильтров дополненной реальности в Snapchat и других приложениях. В начале февраля актриса и певица Линдси Лохан создала NFT под названием Lightning и продала за $70 тыс.

Блокчейн-компания Injective Protocol купила картину Бэнкси Morons (White) за $95 тыс. и сожгла ее в прямом эфире. В то же время с помощью блокчейна картину превратили в NFT-токен, который продали за $400 тыс.

26 марта на аукционе был продан автопортрет, созданный роботом Софией в виде NFT. Цена NFT-произведения составляет $688 тыс. Это первая в истории продажа NFT, созданного с участием искусственного интеллекта.

Недавно британский компьютерный ученый и создатель World Wide Web (WWW, или Всемирная паутина) Тим Бернерс-Ли на аукционе Sotheby's продал за $5,4 млн исходный код технологии в виде NFT.