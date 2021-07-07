Меткомбинатам Китая разрешили увеличить загрузку доменно-конвертерных мощностей

Меткомбинатам Китая разрешили увеличить загрузку доменно-конвертерных мощностей

Металлургическим комбинатам в городском округе Таншань провинции Хэбэй, на который приходится около 14% выплавки стали в стране, разрешили увеличить уровень загрузки доменно-конвертерных мощностей до 70%. В марте этот показатель был установлен на отметке 50% для всех предприятий, которые не выполняют полностью экологические нормативы (таковых тогда было только два).

Как сообщает китайская консалтинговая компания Mysteel, 70%-ный уровень загрузки сохранится до конца текущего года. Поэтому прежние прогнозы, согласно которым выплавка стали в Таншане в 2021 г. должна сократиться на 34 млн. т по сравнению с прошлым годом, нуждается в пересмотре.

По данным Mysteel, решение об ослаблении ограничений в Таншане было принято с целью лучшего обеспечения национального рынка стальной продукцией и, очевидно, снижения цен на прокат. Также сообщается, что в последние месяцы местные предприятия добились прогресса в выполнении экологических стандартов.

Тем не менее правительство КНР по-прежнему заявляет, что производство стали в стране в 2021 г. не должно превысить прошлогодний уровень. По итогам первых пяти месяцев текущего года объем выплавки составил 473 млн. т, на 13,9% больше, чем в тот же период годом ранее. Чтобы снизить темпы роста до нуля, во втором полугодии надо будет сократить производство на 60 млн. т по сравнению с июлем-декабрем 2020 г., отмечает Ван Гуоцин (Wang Guoqing), директор по исследованиям в пекинском Lange Steel Information Research Center.

По его мнению, достичь этой цели за оставшиеся до конца года шесть месяцев, скорее всего, будет нереально.

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