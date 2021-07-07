Индонезия решила не вводить антидемпинговые пошлины на прокат в листах

Индонезия решила не вводить антидемпинговые пошлины на прокат в листах

Правительство Индонезии приняло решение не вводить антидемпинговые пошлины на углеродистый и легированный холоднокатаный прокат в листах, импортируемый из Китая и Вьетнама.

Расследование по импорту данной продукции стартовало еще в августе 2019 г. В феврале 2021 г. индонезийский Антидемпинговый комитет (KADI) рекомендовал правительству установить антидемпинговые пошлины на вьетнамскую продукцию в размере 3,01-49,2% и на китайскую — 3,07-55,43%.

Однако правительство, рассмотрев это дело, решило отказаться от введения антидемпинговых пошлин. Причины этого не указываются, но ранее вьетнамские специалисты отмечали, что ограничения никак не отразятся на объемах поставок холоднокатаного проката в Индонезию, так как крупнейшие экспортеры данной продукции получили минимальный уровень тарифа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Ликвидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардовЛиквидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардов
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Валютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллионаВалютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллиона
Золото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу годаЗолото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу года
Блок рекламы


Похожие новости
Пошлины Китая провоцируют подорожание стали на ТайванеПошлины Китая провоцируют подорожание стали на Тайване
Компании США запросили рекордное число лицензий на импорт г/к прокатаКомпании США запросили рекордное число лицензий на импорт г/к проката
Турецкая Borusan добилась снижения пошлины при поставке труб в СШАТурецкая Borusan добилась снижения пошлины при поставке труб в США
Индия продлила пошлины на импорт г/к проката из шести странИндия продлила пошлины на импорт г/к проката из шести стран
Минторг США установил антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы из УкраиныМинторг США установил антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы из Украины
Liberty Steel решила реструктурировать бизнес в ЕвропеLiberty Steel решила реструктурировать бизнес в Европе
На американском рынке ожидается дефицит листового прокатаНа американском рынке ожидается дефицит листового проката
В Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды прокатаВ Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды проката
ЕС расследует импорт проката с покрытием из РФ и ТурцииЕС расследует импорт проката с покрытием из РФ и Турции
Япония пожаловалась в ВТО на китайские пошлины на экспорт продукции из нержавейкиЯпония пожаловалась в ВТО на китайские пошлины на экспорт продукции из нержавейки
Последние новости
Подгружаем последние новости