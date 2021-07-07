Фонд госимущества с третьей попытки продал спиртзавод на Тернопольщине

Стоимость Мишковицкого МПД выросла до 23 млн гривень.

Фонд госимущества с третьей попытки продал спиртзавод на Тернопольщине
Мишковицький МПД
Фото: spfu.gov.ua

Сегодня, 6 июля, состоялся повторный онлайн-аукцион по приватизации имущества Мишковицкого спиртзавода.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

За объект приватизации, который расположен в 15 км от Тернополя, на открытых торгах соревновались четыре участника, которые повысили стоимость актива более чем в три раза от стартовой цены - с 7,3 млн до 23 млн гривень.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации Мишковицкого МПД будет считаться официально завершенным.

Новый владелец получит, в частности главный производственный корпус, спиртохранилище, бардохранилище, цех брагоректификации, углекислотный и соковый цеха.

Напомним, 10 июня ФГИ третий раз выставил на приватизацию Мишковицкий спиртзавод. 28 декабря 2020 года победителем первых торгов стала компания Золотники-Агро с предложением 12,8 млн грн. Однако компания не произвела оплату за актив и результаты аукциона были аннулированы.

В марте текущего года ФГИ провел повторный аукцион по продаже Мишковицкого спиртзавода. За право собственности на актив соревновались восемь участников, увеличили стартовую цену в 25 раз. Победителем аукциона стала компания Энерджи Солюшинз Украины, которая в последнем шаге торгов подняла цену сразу с 85 млн грн до 181 млн грн.

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