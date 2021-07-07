Минюст: Средства с банковских счетов должников не будут списывать автоматически

Банки автоматически не будут списывать средства должников. Средства на банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции.

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«Из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги или неуплату штрафа за превышение скорости — средства на банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств!», — говорится в сообщении министерства.

Согласно реализации приказа от 23 марта №/5, которым внесены изменения в приказ от 16 апреля 2019 года №?1203/5 постановления об аресте/снятии с ареста средств на счетах должников государственные и частные исполнители имеют возможность направлять в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП) без ограничений по категориям взыскания.

Как отметили в министерстве, со вступлением в силу этого приказа были реализованы технические изменения информационного взаимодействия исполнителей с банками с помощью АСВП.

Ранее такая процедура была довольно сложной. Сейчас же взаимодействие между исполнителями и банками происходит в электронном виде, а не только почтовой связью, говорится в сообщении.

Простым языком

«Представим, что кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги или задолжал вам средства (в том числе алименты на содержание ребенка или заработную плату). Этот факт сначала должен подтвердить своим соответствующим решением суд или другой орган (должностное лицо). Если после этого должник так и не возвращает средства — в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут арестовать средства на банковских счетах должника. Именно процедура коммуникации между исполнителями и банками и была упрощена», — говорится в сообщении.

После того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, а и их номера и суммы остатков на них.

То есть, появится возможность накладывать арест исключительно на 1 счет должника в одном банке, а не на все его счета в различных банковских учреждениях, как это происходит сейчас. Соответственно, средствами на не арестованных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться.

Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства.

Как проверить наличие долга

Существует несколько платформ, на которых можно самостоятельно проверить, имеете ли вы долги:

Единый реестр должников;

портал онлайн-дом юстиции;

электронный сервис государственных услуг Дія;

автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).

Предыстория

Как известно, приказ Минюста вступил в силу 6 апреля, но в нем содержалась норма об отсрочке на три месяца для того, чтобы госорганы успели подготовиться к введению новой системы. Три месяца прошли 6 июля.

До принятия упомянутых нормативных актов некоторые банки по требованию исполнителя отказывались раскрывать данные о номерах банковских счетов и остатке средств на них. Свой отказ они обосновали банковской тайной. Поэтому предоставляли лишь общую информацию о наличии счетов, сообщали о недостаточности средств на них и т. п.

Процедура автоматизированного ареста средств должников на банковских счетах распространялась исключительно на должников, которые не платят алименты.

Во всех остальных случаях исполнители направляли требование о предоставлении информации о счетах должника и постановление об аресте средств по почте, что требовало значительных временных и финансовых затрат. Ведь должник может открыть счет в любом из 73 действующих украинских банков.

Сейчас банки обязаны предоставлять государственным и частным исполнителям информацию о наличии и/или состоянии счетов должника. Она обязательно должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств на них. Указанная информация не представляет банковскую тайну для государственных и частных исполнителей.

Кроме того, отныне государственные и частные исполнители могут в автоматизированном режиме направлять банкам постановления об аресте средств любых должников, независимо от вида задолженности.

При этом арест также будет проводиться через автоматизированную систему исполнительного производства, а бумажные запросы в банки уже направлять не нужно.