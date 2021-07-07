ЕС мобилизует 17 млрд евро на инвестиции для стран "Восточного партнерства"

Европейский Союз мобилизует 17 млрд евро на инвестиции для стран "Восточного партнерства" для развития более динамичной экономики и общества в регионе.

Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня нахожусь в Грузии, но рад, что могу присоединиться к вам через видеосвязь. Я очень занят передачей очень положительного сообщение для стран "Восточного партнерства", в частности, для Украины, - о новом существенном экономическом и инвестиционном плане для региона. Мы мобилизуем 17 млрд евро инвестиций для региона, для того чтобы построить новые, более устойчивые и более динамичные экономики и общества", - сказал Варгеи.

Напомним, "Восточное партнерство" - это политика ЕС , цель которой - укрепление отношений со странами-соседями Союза, расположенными на востоке. Программа действует с 2009 года, ее членами, кроме Украины, Молдовы и Грузии, являются Азербайджан, Армения и Беларусь . Последняя приостановила свое участие в "Восточном партнерстве", но план рассчитан и на нее тоже.

В июне ЕС впервые подтвердил готовность развивать "Восточное партнерство" на основе принципа дифференциации.

Ранее также сообщалось, что Еврокомиссия подготовила инвестиционный план для "Восточного партнерства" на €2,3 млрд. Этот вопрос будут обсуждать на саммите в декабре 2021 года.