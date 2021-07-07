Состояние Джеффа Безоса достигло $211 миллиардов. Он возглавил все рейтинги богачей

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $8,44 млрд по итогам финансовых торгов, посчитал Bloomberg. Оно достигло $211 млрд — это самая большая сумма для бизнесменов, вошедших в рейтинг агентства, пишет unian.net.

Фото: volynnews.com

С чем связан рост

Увеличение состояния Безоса связано с подорожанием акций Amazon на 4,7%. Прошлый рекорд по состоянию бизнесменов установил Илон Маск, чье состояние в январе этого года достигало $210 млрд.

В настоящее время основатель Tesla и SpaceX находится на второй позиции со $181 млрд (-$4,7 млрд).

Третье место занимает президент группы компаний LVMH Бернар Арно со $169 млрд (-$3,5 млрд).

На четвертой и пятой строчках — основатели Microsoft и Facebook Билл Гейтс ($147 млрд, -$424 млн) и Марк Цукерберг ($131 млрд, -$696 млн).

В рейтинге Forbes Безос также занимает первое место, но его состояние оценивается в $210 млрд.

Второе место Forbes отдал Бернару Арно, а третье — Илону Маску.

Контекст

Еще в начале мая 2021 года основатель компании Amazon Джефф Безос продал около 739 тыс. акций компании на общую сумму около $2,5 млрд. По информации агентства Bloomberg, бизнесмен планировал продать еще 2 млн акций.

Отмечается, что Безос продолжает удерживать более 10% акций Amazon, это основной источник его состояния.

Джефф Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году.

В августе 2020 года Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чьи доходы достигли $200 млрд, но вскоре снова снизились. По данным Forbes, за прошлый год состояние миллиардера увеличилось на $67,5 млрд.

5 июля Безос покинул пост исполнительного директора компании.