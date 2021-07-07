Суд арестовал главу правления "Кузни на Рыбальском"

Валерий Шандра подозревается в снабжении армии некачественными катерами.

Суд арестовал главу правления "Кузни на Рыбальском"
Фото: ДБР

Печерский районный суд Киева в среду, 7 июля, избрал меру пресечения для председателя правления ЧАО "Кузница на Рыбацком" Валерия Шандры, который подозревается в поставках Вооруженным силам Украины некачественной военной техники.

На сайте ГБР сообщается, что топ-менеджер арестован на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

Напомним, что Шандра фигурирует в одном уголовном деле вместе с бывшим заместителем министра обороны Игорем Павловским и еще двумя экс-начальниками одного из департаментов Минобороны.

Речь идет о поставках в армию в 2016-2018 годах боевых катеров и автомобилей неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

По оценкам ГБР, такие действия повлекли причинение ущерба государству на более 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до 10 лет заключения.

Напомним, что "Кузня на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") ранее принадлежала Петру Порошенко и Игорю Кононенко.

В ноябре 2018 году компания Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $64,2 млн. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%

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