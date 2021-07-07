Пошлины Китая провоцируют подорожание стали на Тайване

Как сообщает Yieh.com,после того, как сталелитейные заводы Тайваня повысили цены, рыночные цены на нержавеющую сталь соответственно выросли. Участники рынка отмечают, что в основном это вызвано повышением экспортных пошлин Китая и РоSSии.



В Китае ранее отменена льгота по экспортной пошлине. Хотя дата последующего повышения экспортной пошлины еще не назначена, вероятность этого высока. Что касается РоSSии, определено, что в течение 5 месяцев с 1 августа на все металлы и стальную продукцию будет взиматься экспортная пошлина не менее 15%.



Участники рынка заявили, что, хотя внутренний спрос на Тайване вялый, экспортные заказы сталелитейных заводов по-прежнему хорошие. В сочетании с взиманием экспортных пошлин со стороны Китая и РоSSии перспективы рынка являются оптимистичными, и ожидается, что рынок нержавеющей стали останется стабильным после роста.



