Пошлины Китая провоцируют подорожание стали на Тайване

Пошлины Китая провоцируют подорожание стали на Тайване

Как сообщает Yieh.com,после того, как сталелитейные заводы Тайваня повысили цены, рыночные цены на нержавеющую сталь соответственно выросли. Участники рынка отмечают, что в основном это вызвано повышением экспортных пошлин Китая и РоSSии.

В Китае ранее отменена льгота по экспортной пошлине. Хотя дата последующего повышения экспортной пошлины еще не назначена, вероятность этого высока. Что касается РоSSии, определено, что в течение 5 месяцев с 1 августа на все металлы и стальную продукцию будет взиматься экспортная пошлина не менее 15%.

Участники рынка заявили, что, хотя внутренний спрос на Тайване вялый, экспортные заказы сталелитейных заводов по-прежнему хорошие. В сочетании с взиманием экспортных пошлин со стороны Китая и РоSSии перспективы рынка являются оптимистичными, и ожидается, что рынок нержавеющей стали останется стабильным после роста.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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