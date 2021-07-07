По ГТС Украины можно транспортировать биогаз и водород

По ГТС Украины можно транспортировать биогаз и водород

Украинскую газотранспортную систему надо приспосабливать для транспортировки биогаза и водорода. Об этом на Закарпатье на украинско-словацком энергетическом форуме "Интеграция украинских и европейских энергетических рынков" сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Укринформ.

"80% нашего дохода мы как компания получаем от выполнения именно функции транзита газа. То есть, функционирование украинской ГТС - это залог нашей финансовой стабильности. Но сейчас весь мир движется ко времени, когда ископаемые не будут использоваться и все операторы ГТС ищут будущее для своих компаний при условии отказа от природного газа. Мы тоже движемся в этом направлении, понимаем, что надо найти новое использование нашей газотранспортной системы. Прежде всего рассматриваем ее использование для транспортировки других типов газа метана (это биометан, метан из агропромышленных отходов, мусора)", - сообщил С.Макогон.

По его словам, это по химическому составу тот же метан, но полученный не из месторождений природного газа, а из отходов.

В Германии сейчас есть более 15 тысяч станций биометана, этот газ сможет замещать природный в будущем, отметил С.Макогон.

Он сказал, что Украина имеет потенциал для выработки 7 млдр кубов биогаза. При потреблении в 28 млрд кубов - это составляет четвертую часть от потребности, так что это мощное направление для Украины.

"Кроме того, мы рассматриваем возможное развитие для транспортировки водорода украинской ГТС - это перспективное направление. Европа и Германия связывают себя с водородом. Для нас как оператора это пока сложная задача, это другой и более сложный технологический процесс. Чтобы начать транспортировать водород, нам надо менять нашу ГТС. В данных условиях это - как перестроить самолет в полете", - акцентировал С.Макогон.

В Украине, отметил он, необходимо законодательно гармонизировать транспортирование водорода, должны быть четкие регулирования по составу газа, давления и т.д., так, как это урегулировано по метану.

"Для украинской ГТС водород - это перспектива 10 лет. Но двигаться нужно начинать уже сейчас", - отметил С.Макогон.

МинПром по материалам Укринформ

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