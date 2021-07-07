Binance приостановила прием евро-депозитов через SEPA

Криптовалютная биржа Binance уведомила пользователей о приостановке приема депозитов в евро через платежную систему SEPA. Об этом пишет Forklog.com.

Что известно о решении

Представители биржи подчеркнули, что решение временное. Оно вступит в силу 7 июля в 10:00.

«Это решение вызвано неподвластными нам обстоятельствами».

Выводы через SEPA остаются доступны.

Предыстория

В конце июня британский финансовый регулятор FCA запретил компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения. Биржа заявила, что указанное юрлицо не предоставляло услуги на домене binance.com.

После этого британский Barclays запретил клиентам переводить на Binance средства.

Ранее проверку работы Binance начали на Каймановых островах, в Таиланде обвинили ее в деятельности без лицензии, а в Японии вынесли очередное предупреждение.

Биржа Binance