Binance приостановила прием евро-депозитов через SEPA

Криптовалютная биржа Binance уведомила пользователей о приостановке приема депозитов в евро через платежную систему SEPA. Об этом пишет Forklog.com.

Binance приостановила прием евро-депозитов через SEPA

Что известно о решении

Представители биржи подчеркнули, что решение временное. Оно вступит в силу 7 июля в 10:00.

«Это решение вызвано неподвластными нам обстоятельствами».

Выводы через SEPA остаются доступны.

Предыстория

В конце июня британский финансовый регулятор FCA запретил компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения. Биржа заявила, что указанное юрлицо не предоставляло услуги на домене binance.com.

После этого британский Barclays запретил клиентам переводить на Binance средства.

Ранее проверку работы Binance начали на Каймановых островах, в Таиланде обвинили ее в деятельности без лицензии, а в Японии вынесли очередное предупреждение.

Биржа Binance

Binance — один из ключевых операторов на быстро развивающемся крипторынке. Она предлагает широкий спектр услуг клиентам по всему миру, включая торговлю десятками цифровых монет, фьючерсами, опционами, фондовыми токенами, а также сберегательные счета и кредитование.

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