Правление "Нафтогаза" получило 610 млн гривен вознаграждения в убыточном 2020 году

Наибольшая сумма приходится на Андрея Коболева, однако чисто зарплата у него составила 6,3 млн гривен.

Правление "Нафтогаза" получило 610 млн гривен вознаграждения в убыточном 2020 году
Фото: glavcom.ua

Члены правления "Нафтогаза" в убыточном для НАК прошлом году суммарно получили 610,1 млн гривен вознаграждения. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Большая часть из этой суммы приходится на вознаграждение для бывшего главы НАК Андрея Коболева. Он, согласно документу, в 2020 году получил 347 млн гривен, однако 338,6 млн из этой суммы - часть вознаграждения за победу над "Газпромом" в арбитраже. То есть чисто зарплата Коболева за год составила 6,3 млн гривен.

"Всего вознаграждение членов правления состоит из базовой части (зарплата и больничные), вознаграждение за выполнение работы на других ключевых должностях в группе "Нафтогаз", переменной части, включающей годовую премию и другие выплаты", - отметили журналисты.

Первый заместитель главы правления Сергей Перелома при зарплате в 7,4 млн гривен в год получил еще 24,7 млн грн за "выполнение работы на других ключевых должностях в Группе Нафтогаз" (из них 18,5 млн грн выплачено в апреле 2021). Общая сумма вознаграждения составила 62,8 млн грн.

Директор по трансформации Отто Ватерландер, при окладе в 8,8 млн грн получил общее годовое вознаграждение в 59,5 млн грн. Финдиректор Петер ван Дрил с окладом в 7,4 млн грн получил 45,9 млн грн. Директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк получил 93,8 млн грн вознаграждения с учетом 5,6 млн грн должностного оклада.

До 21 января 2020 года членами правления были также Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, они в прошлом году получили 0,9 млн грн и 0,2 млн грн соответственно.

Фото: ЭП
Фото: ЭП
Фото: Экономическая Правда

Формированием вознаграждений членов правления "Нафтогаза" занимается Наблюдательный совет НАК.

Напомним, что из-за пандемии в прошлом году Кабмин ограничил размер зарплат руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц. Ограничение было отменено в конце октября.

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству до 672 млн гривен, по сравнению с 343 млн гривен в 2019 году.

За 2020 год "Нафтогаз" получил убыток в 19 млрд гривен на фоне низкого спроса и цен на газ.

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