Правительство Франции допускает передачу спора с Россией о наименовании "шампанского" на рассмотрение ВТО.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как известно, в РФ приняли закон "О регулировании алкогольной продукции", который разрешает использовать термин "шампанское" только для "роSSийского шампанского", произведенного на территории РФ .

Москва планирует заставить французских производителей шампанского обозначать продукцию, которая продается в РоSSии, как "игристое вино", в то время как роSSийские производители местной версии "шампанского" не обязаны это делать.

Французские производители, которые утверждают, что только продукция французского региона Шампань может называться "шампанским", интерпретировали закон как попытку извлечь выгоду для роSSийских виноделов за их счет.

"Как только мы изучим [роSSийский закон], мы примем меры в отношении роSSийских властей в ближайшие дни. Если будут установлены нарушения правил Всемирной торговой организации, мы будем обращаться за помощью, как и раньше планировали сделать это в отношении РоSSии", - заявил министр иностранных дел Ле Дриан, выступая в парламенте.

Напомним, Украина, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС , с 2026 года должна отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" (Коньяк - город во Франции) для продуктов, которые производятся в Украине. Вместо слова "коньяк" нужно будет использовать или термин "бренди", или новое название, которое будет распространяться только на украинскую продукцию.

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний", принятый парламентом.