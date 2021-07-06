Минфин на ОВГЗ-аукционах 6 июля привлек почти 3,1 миллиарда

Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: 1news.com.ua

Что предлагалось

Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин разместил 5 запланированных гривневых облигаций со сроками обращения 1 год, 1,5, 2, 3 и 5 лет вместо запланированных 6 выпусков (Минфин не размещал краткосрочные облигации).

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено 3,092 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

1001 млн грн — под 10,99% с погашением 20.07.22;

84 млн грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;

1540 млн грн — под 12,06% с погашением 23.08.23;

387 млн грн — под 12,30% с погашением 03.07.24;

81 млн грн — под 12,59% с погашением 13.05.26.

Как изменилась доходность

Средневзвешенная доходность годовых — 10,99% (без изменений), 1,5-годовых — 11,30% (без изменений), 2-летних — 12,06% (+6 б. п.), 3-летних — 12,30% (без изменений), 5-летних — 12,59% (без изменений).

Облигации размещены в полном объеме согласно заявкам.

Ранее

Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $541 млн и 61 млн евро.

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.