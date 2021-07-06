Топ-10 лучших городов в мире для удаленной работы

Австралийский город Мельбурн был назван лучшим в мире для удаленной работы. Об этом свидетельствуют данные рейтинга одной из крупнейших платформ аренды жилья Nestpick, пишет CNBC .

Фото: 34travel.me

Мельбурн вне конкуренции

Мельбурн высоко ценится за хорошие условия жизни, такие как безопасность, здоровье, культура и развлечения, а также инфраструктуру для удаленной работы.

Это также единственный город в первой десятке, предлагающий визу «цифрового кочевника» — конкретную визу или эквивалентный документ, который позволяет самозанятым лицам или сотрудникам компании в другой стране въезжать и работать в нем. Другими городами, которые предлагают такую визу, является Загреб, Прага, Лиссабон, Рейкьявик, Таллин, Афины, Сидней, Дубай и Мехико.

В рейтинг Nestpick было отобрано 75 городов мира, которые часто называют «лучшими для жизни».

Города оценивались по трем категориям — цены и инфраструктура, законодательство, свобода и «хорошая жизнь».

В случае с Мельбурном средняя арендная плата за комнату в квартире составляет 681 евро в месяц. В Сан-Франциско самая высокая арендная плата за помещение для домашнего офиса — 1736 евро в месяц, а в Рио-де-Жанейро самая низкая средняя арендная плата в размере 119 евро в месяц.

Кроме того, Nestpick приняла во внимание процент населения, полностью вакцинированного против COVID-19 в каждом городе, как показатель реакции правительства на нынешний кризис в области здравоохранения.

Топ-10 лучших городов

В топ-10 лучших городов для удаленной работы вошли