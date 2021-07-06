Топ-10 лучших городов в мире для удаленной работы
Австралийский город Мельбурн был назван лучшим в мире для удаленной работы. Об этом свидетельствуют данные рейтинга одной из крупнейших платформ аренды жилья Nestpick, пишет
Мельбурн вне конкуренции
Мельбурн высоко ценится за хорошие условия жизни, такие как безопасность, здоровье, культура и развлечения, а также инфраструктуру для удаленной работы.
Это также единственный город в первой десятке, предлагающий визу «цифрового кочевника» — конкретную визу или эквивалентный документ, который позволяет самозанятым лицам или сотрудникам компании в другой стране въезжать и работать в нем. Другими городами, которые предлагают такую визу, является Загреб, Прага, Лиссабон, Рейкьявик, Таллин, Афины, Сидней, Дубай и Мехико.
В рейтинг Nestpick было отобрано 75 городов мира, которые часто называют «лучшими для жизни».
Города оценивались по трем категориям — цены и инфраструктура, законодательство, свобода и «хорошая жизнь».
В случае с Мельбурном средняя арендная плата за комнату в квартире составляет 681 евро в месяц. В Сан-Франциско самая высокая арендная плата за помещение для домашнего офиса — 1736 евро в месяц, а в Рио-де-Жанейро самая низкая средняя арендная плата в размере 119 евро в месяц.
Кроме того, Nestpick приняла во внимание процент населения, полностью вакцинированного против COVID-19 в каждом городе, как показатель реакции правительства на нынешний кризис в области здравоохранения.
Топ-10 лучших городов
В топ-10 лучших городов для удаленной работы вошли
- Дубай
- Сидней
- Таллинн
- Лондон
- Токио
- Сингапур
- Глазго
- Монреаль
- Берлин.