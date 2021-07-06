Биткоин продолжает терять стоимость — 6 июля он стоит $34,44 тысячи

С начала недели биткоин потерял более $2,5 тыс. и 6 июля его стоимость, по данным «Минфина», составляет $34,44 тыс. Стоимость первой криптовалюты начала снижаться после того, как в ночь на 5 июля она приблизилась к отметке в $36 тыс., пишет РБК-Крипто.

Биткоин продолжает терять стоимость — 6 июля он стоит $34,44 тысячи
Фото: haberturk.com

В понедельник, 5 июля, курс биткоина снизился на $2,5 тыс. — до текущих отметок в $33,4 тыс. Ночью котировки криптовалюты достигали $35,9 тыс., после чего начали снижаться.

Рыночная капитализация биткоина на 16:00 по Киеву 5 июля составляла $628 млрд при суточных объемах торгов в $24 млрд, по данным CoinGecko.

Что стало причиной процессов на рынке

Биткоин находится под давлением с тех пор, как майнеры начали покидать Китай. В четырех провинциях введен полный запрет на добычу криптовалюты, а местным банкам и другим финансовым организациям запретили проводить сделки, связанные с цифровыми активами.

На прошлой неделе гендиректор Galaxy Digital Майк Новограц назвал уход майнеров из Китая позитивным событием для криптовалют. По словам Новограца, жесткие запреты не смогли уничтожить биткоин, а миграция майнеров — это «большой позитив».

В то же время гендиректор криптоаналитической компании ADVFN Клем Чемберс предупредил, что курс биткоина может упасть до $10 тыс. и даже до $7 тыс., прежде чем вернется к росту. Чемберс объяснил свой прогноз повторяющимися рыночными циклами первой криптовалюты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Ликвидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардовЛиквидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардов
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Валютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллионаВалютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
В Бразилии арестовали «Короля биткоинов». Обвиняют в мошенничестве на $300 миллионовВ Бразилии арестовали «Короля биткоинов». Обвиняют в мошенничестве на $300 миллионов
С июля киевляне получат счета с авансовым платежом за отоплениеС июля киевляне получат счета с авансовым платежом за отопление
Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензинаЦены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензина
На Уолл-стрит 44% опрошенных ожидают биткоин ниже $30 тысяч к концу года (опрос)На Уолл-стрит 44% опрошенных ожидают биткоин ниже $30 тысяч к концу года (опрос)
Китай продолжает модернизацию металлургииКитай продолжает модернизацию металлургии
В Украине с 1 июля немного повысили пенсии для 5 млн человекВ Украине с 1 июля немного повысили пенсии для 5 млн человек
С 1 июля в Украине повысили максимальную помощь по безработицеС 1 июля в Украине повысили максимальную помощь по безработице
Туризм продолжает оставаться слабым сектором мировой экономикиТуризм продолжает оставаться слабым сектором мировой экономики
Один из крупнейших владельцев биткоинов погиб на курорте в Коста-РикеОдин из крупнейших владельцев биткоинов погиб на курорте в Коста-Рике
Кабмин оставил без изменений тариф на электроэнергию. Платить будем 1,68 гривны до конца июляКабмин оставил без изменений тариф на электроэнергию. Платить будем 1,68 гривны до конца июля
Последние новости
Подгружаем последние новости