Биткоин продолжает терять стоимость — 6 июля он стоит $34,44 тысячи

С начала недели биткоин потерял более $2,5 тыс. и 6 июля его стоимость, по данным «Минфина», составляет $34,44 тыс. Стоимость первой криптовалюты начала снижаться после того, как в ночь на 5 июля она приблизилась к отметке в $36 тыс., пишет РБК-Крипто.

Фото: haberturk.com

В понедельник, 5 июля, курс биткоина снизился на $2,5 тыс. — до текущих отметок в $33,4 тыс. Ночью котировки криптовалюты достигали $35,9 тыс., после чего начали снижаться.

Рыночная капитализация биткоина на 16:00 по Киеву 5 июля составляла $628 млрд при суточных объемах торгов в $24 млрд, по данным CoinGecko.

Что стало причиной процессов на рынке

Биткоин находится под давлением с тех пор, как майнеры начали покидать Китай . В четырех провинциях введен полный запрет на добычу криптовалюты, а местным банкам и другим финансовым организациям запретили проводить сделки, связанные с цифровыми активами.

На прошлой неделе гендиректор Galaxy Digital Майк Новограц назвал уход майнеров из Китая позитивным событием для криптовалют. По словам Новограца, жесткие запреты не смогли уничтожить биткоин, а миграция майнеров — это «большой позитив».

В то же время гендиректор криптоаналитической компании ADVFN Клем Чемберс предупредил, что курс биткоина может упасть до $10 тыс. и даже до $7 тыс., прежде чем вернется к росту. Чемберс объяснил свой прогноз повторяющимися рыночными циклами первой криптовалюты.