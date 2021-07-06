В Европе появился еще один финтех-единорог: Pleo привлек $150 миллионов с оценкой $1,7 миллиарда
Датский стартап Pleo закрыл новый раунд инвестиций с оценкой в более чем миллиард долларов, что позволило ему получить статус «единорога». Об этом пишет AIN со ссылкой на CNBC.
Детали раунда
Pleo привлек $150 млн с оценкой $1,7 млрд. Еще в апреле руководство
Инвесторами нынешнего раунда выступили Bain Capital Ventures и Thrive Capital.
Что известно о компании
Pleo создает платформу для малого и среднего бизнеса, которая помогает предпринимателям следить за финансовыми потоками, предоставляет платежные карты для b2b (в партнерстве с MasterCard) и другие возможности для бизнеса. Компания ориентируется именно на сегмент МСБ, у нее около 17 клиентов в Европе.
Сейчас у Pleo более 330 сотрудников, за счет привлеченных инвестиций стартап планирует увеличить штат. Офисы расположены в Копенгагене, Мадриде, Лондоне, Стокгольме и Берлине.
Средства также направят на маркетинг, укрепление на рынках присутствия и выход в новые страны.