В Европе появился еще один финтех-единорог: Pleo привлек $150 миллионов с оценкой $1,7 миллиарда

Датский стартап Pleo закрыл новый раунд инвестиций с оценкой в более чем миллиард долларов, что позволило ему получить статус «единорога». Об этом пишет AIN со ссылкой на CNBC.

В Европе появился еще один финтех-единорог: Pleo привлек $150 миллионов с оценкой $1,7 миллиарда
Фото: bloomchain

Детали раунда

Pleo привлек $150 млн с оценкой $1,7 млрд. Еще в апреле руководство сообщало, что планирует привлечь лишь $100 млн, но планы изменили. Ранее проект уже привлек $78 млн в нескольких раундах, последний — на $56 млн — в мае 2019 года.

Инвесторами нынешнего раунда выступили Bain Capital Ventures и Thrive Capital.

Что известно о компании

Pleo создает платформу для малого и среднего бизнеса, которая помогает предпринимателям следить за финансовыми потоками, предоставляет платежные карты для b2b (в партнерстве с MasterCard) и другие возможности для бизнеса. Компания ориентируется именно на сегмент МСБ, у нее около 17 клиентов в Европе.

Сейчас у Pleo более 330 сотрудников, за счет привлеченных инвестиций стартап планирует увеличить штат. Офисы расположены в Копенгагене, Мадриде, Лондоне, Стокгольме и Берлине.

Средства также направят на маркетинг, укрепление на рынках присутствия и выход в новые страны.

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