Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 миллионов

Производитель табачных изделий Philip Morris International (PMI) заключил соглашение о приобретении разработчика и производителя инновационных фармацевтических продуктов Fertin Pharma. Сумма сделки составляет $820 млн. Об этом сообщает пресс-служба Philip Morris.

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Зачем Philip Morris покупка фармкомпании

Покупка фармацевтической компании станет основой для производства новых бездымных продуктов, которые к 2025 году смогут обеспечить до 50% чистых доходов табачной компании.

Ожидается, что новая продукция сможет принести Philip Morris около $1 млрд дополнительного дохода. Сделку должны завершить в IV квартале 2021-го.

Fertin Pharma

Fertin Pharma — частная компания, которая является ведущей организацией по разработке и производству жевательных резинок, порошков, разжижаемых таблеток с содержанием никотина.