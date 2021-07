Barclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на Binance

Один из крупнейших в Великобритании финансовых конгломератов Barclays запретил клиентам переводить средства на Binance с кредитных или дебетовых карт. Об этом сообщили пользователи Twitter , пишет Forklog.com.

Фото: habr.com

5 июля Barclays уведомил об ограничениях клиентов, вносивших депозиты в текущем году. Мера не распространяется на функцию вывода средств с Binance.

«Это необходимо для того, чтобы помочь вам сохранить деньги в безопасности», — говорится в сообщении.

Fairly big news this, as Barclays have been a supporter in nearly all transfers.

FYI Bank transfers not impacted. pic.twitter.com/1YtiAoiduk