Barclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на Binance

Один из крупнейших в Великобритании финансовых конгломератов Barclays запретил клиентам переводить средства на Binance с кредитных или дебетовых карт. Об этом сообщили пользователи Twitter, пишет Forklog.com.

Barclays запретил клиентам из Британии отправлять средства на Binance
Фото: habr.com

That sucks @Barclays #Binance pic.twitter.com/kBhTZ7VQ99

— Crypto Nyte (@CryptoNyte0) July 5, 2021

5 июля Barclays уведомил об ограничениях клиентов, вносивших депозиты в текущем году. Мера не распространяется на функцию вывода средств с Binance.

«Это необходимо для того, чтобы помочь вам сохранить деньги в безопасности», — говорится в сообщении.

Fairly big news this, as Barclays have been a supporter in nearly all transfers.
FYI Bank transfers not impacted. pic.twitter.com/1YtiAoiduk

— Adam (@TraderSkew) July 5, 2021

Предыстория

В конце июня Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) запретило британскому подразделению Binance осуществлять любую регулируемую деятельность без предварительного письменного одобрения ведомства.

Представители биржи заявили, что Binance Markets Limited является отдельным юридическим лицом и не предоставляет никаких услуг через упомянутый FCA сайт.

Ранее биткоин-биржа объявила о прекращении обслуживания резидентов канадской провинции Онтарио. Компания рекомендовала пользователям закрыть все активные позиции до 31 декабря 2021 года.

Напомним, 1 июля Управление денежного обращения Каймановых островов инициировало проверку деятельности биржи. Предупреждение компании также вынесло Агентство финансовых услуг Японии.

2 июля регулятор Таиланда обвинил Binance в работе без лицензии на территории страны.

Биржа Binance

Binance — один из ключевых операторов на быстро развивающемся крипторынке. Она предлагает широкий спектр услуг клиентам по всему миру, включая торговлю десятками цифровых монет, фьючерсами, опционами, фондовыми токенами, а также сберегательные счета и кредитование.

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