Украина добывает все меньше газа

Украина добывает все меньше газа

По итогам первого полугодия 2021 года добыча газа в Украине составила 9,75 млрд кубометров, что на 4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 7% меньше – чем в первом полугодии 2019 года.

Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины" и расчеты отраслевого издания ExPro.

Наибольшее сокращение добычи наблюдается у государственных компаний – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта".

Так, "Укргаздобыча" в первом полугодии 2021 года сократила добычу газа на 5,3% – до 6,8 млрд куб. м. "Укрнафта" сократила добычу на 7,3% – до 542 млн куб. м.

Вместе с тем, "Черноморнефтегаз", наоборот , увеличил объемы добычи в данный период почти на 9% – до 5 млн куб. м.

В то же время добыча частных компаний стабилизировалась по результатам работы в первом полугодии 2021 года на уровне 2,42 млрд куб. м.

При этом в предыдущие месяцы добыча частными компаниями также была ниже, чем в прошлом году. Однако частные добытчики активно наращивают добычу в последние месяцы.

В том числе в июне Украина добыла 1,6 млрд кубометров природного газа, на 2,6% меньше, чем в прошлом году.

При этом "Укргаздобыча" сократила добычу на 4% – до 1,1 млрд куб. м. "Укрнафта", напротив, нарастила добычу в июне на 2,3% – до 94,5 млн куб. м. Частные компании также показали незначительный рост (около 1%) , увеличив добычу до 405 млн куб. м.

Напомним, по данным Оператора ГТС, валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,74 млрд куб. м, сократившись на 4,4%, по сравнению с 2019 годом.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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