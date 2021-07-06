"Укрзализныця" готовит размещение евробондов на $300 млн

Компания "Укрзализныця", которая, по словам президента Владимира Зеленского, является банкротом, планирует выпустить пятилетние еврооблигации на сумму 300 млн долларов.

Организаторами выпуска назначены JP Morgan и Dragon Capital, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в банковских кругах.

Напомним, в апреле 2021 рейтинговая служба S&P Global Ratings ухудшила кредитный рейтинг "Укрзализныци" с "B-" до "CCC" и поместила его в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Это было связано с высоким риском неплатежа по кредиту Сбербанка в размере 116 млн долларов, срок погашения которого приходился на 30 мая.

Однако в конце мая "Укрзализныця" и Сбербанк договорились об изменении графика погашения задолженности и улучшения условий этих кредитов. Компания заявила, что это сбалансировало денежный поток и нагрузку на ее ликвидность. После этого S&P изменило прогноз кредитного рейтинга компании на позитивный.