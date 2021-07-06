Часть имущества ДМК продадут с аукциона

Часть имущества Днепровского металлургического комбината (ДМК), ранее принадлежавшего Индустриальному Союзу Донбасса (ИСД), выставят на торги в онлайн-аукционе через систему Prozorro. Об этом сообщает Укррудпром.



Объявленная стоимость ДМК — 8 395 386 874 грн, аукцион назначен на 26 июля. С перечнем имущества комбината, выставленного на продажу, а также с условиями торгов, можно ознакомиться по ссылке.



Напомним, ранее металлургический комбинат, находящийся в стадии банкротства, продал объекты соцкультбыта — спорткомплекс с бассейном, Дворец культуры и профилакторий на Днепрострое.



Как известно, на ДМК пока претендуют две бизнес-структуры — нидерландский горно-металлургический холдинг Metinvest B.V. (Метинвест) Рината Ахметова и фирма-металлотрейдер, которую также связывают с Ахметовым.



Ранее часть имущества комбината — доменный цех — уже был в счет долгов передан Днепровскому коксохимзаводу.



Публичное акционерное общество "Днепровский металлургический комбинат" – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины с 132-летней историей выдающихся достижений.



ПАО "ДМК" входит в число шести ведущих металлургических комбинатов страны по объёмам производства и реализации металлопродукции. Комбинат находится в г. Каменское, Украина.



В июне 2021 года ДМК выпустил 244 472 тонны товарной металлопродукции, что на 1 616 тонн меньше оперативного задания на прошлый месяц.



