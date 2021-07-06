Часть имущества ДМК продадут с аукциона

Часть имущества ДМК продадут с аукциона

Часть имущества Днепровского металлургического комбината (ДМК), ранее принадлежавшего Индустриальному Союзу Донбасса (ИСД), выставят на торги в онлайн-аукционе через систему Prozorro. Об этом сообщает Укррудпром.

Объявленная стоимость ДМК — 8 395 386 874 грн, аукцион назначен на 26 июля. С перечнем имущества комбината, выставленного на продажу, а также с условиями торгов, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее металлургический комбинат, находящийся в стадии банкротства, продал объекты соцкультбыта — спорткомплекс с бассейном, Дворец культуры и профилакторий на Днепрострое. 

Как известно, на ДМК пока претендуют две бизнес-структуры — нидерландский горно-металлургический холдинг Metinvest B.V. (Метинвест) Рината Ахметова и фирма-металлотрейдер, которую также связывают с Ахметовым.

Ранее часть имущества комбината — доменный цех — уже был в счет долгов передан Днепровскому коксохимзаводу.

Публичное акционерное общество "Днепровский металлургический комбинат" – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины с 132-летней историей выдающихся достижений.

ПАО "ДМК" входит в число шести ведущих металлургических комбинатов страны по объёмам производства и реализации металлопродукции. Комбинат находится в г. Каменское, Украина.

В июне 2021 года ДМК выпустил 244 472 тонны товарной металлопродукции, что на 1 616 тонн меньше оперативного задания на прошлый месяц.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Ликвидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардовЛиквидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардов
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Валютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллионаВалютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ обезвредила криптоферму, из-за которой без света и воды могла остаться часть ЧерниговщиныСБУ обезвредила криптоферму, из-за которой без света и воды могла остаться часть Черниговщины
Рада вернула часть ковидних закупок в ProzorroРада вернула часть ковидних закупок в Prozorro
Фонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимостиФонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимости
На ОВГЗ-аукционах 29 июня Минфин привлек более 2,53 миллиардаНа ОВГЗ-аукционах 29 июня Минфин привлек более 2,53 миллиарда
Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"
Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиардаМинфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиарда
Фонд госимущества продал спиртзавод около Харькова за 101 млн гривенФонд госимущества продал спиртзавод около Харькова за 101 млн гривен
AMC продала часть акций MudrickAMC продала часть акций Mudrick
На ОВГЗ-аукционах Минфина в госбюджет привлекли более 15,86 миллиардаНа ОВГЗ-аукционах Минфина в госбюджет привлекли более 15,86 миллиарда
Фонд госимущества судится за признание "трубы Медведчука" собственностью государстваФонд госимущества судится за признание "трубы Медведчука" собственностью государства
Последние новости
Подгружаем последние новости