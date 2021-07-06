Американская Horizon Capital стала совладельцем сети магазинов "Аврора"

Компанию собираются выводить на IPO.

Американская Horizon Capital стала совладельцем сети магазинов "Аврора"
Фото: city-izyum.pp.ua

Американская инвестиционная компания Horizon Capital стала совладельцем сети магазинов "Аврора", которая работает в формате dollar store и по состоянию на июль 2021 года насчитывает более 650 торговых точек.

Об этом сообщила пресс-служба Horizon Capital.

Миноритарная доля была приобретена через фонд EEGF III, который находится в управлении Horizon Capital. Контрольный пакет и операционный контроль над бизнесом сохранили основатели "Аврора" Лев Жиденко, Тарас Панасенко и Леся Клименко.

"Масштабная инвестиционная поддержка фонда будет направляться на развертывание национальной сети в течение следующих 5 лет, расширение логистической инфраструктуры, а также выход сети «Аврора» на другие региональные рынки. Кроме того, часть средств будет использована для дальнейшего развития на базе магазинов «Аврора» розничной платформы для небольших местных производителей в Украине", - говорится в сообщении.

В планах также - выход сети "Аврора" на IPO.

Horizon Capital управляет фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более 1,1 млрд долларов и специализируется на рынках Украины и Молдовы.

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