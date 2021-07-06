"Укроборонпром" получил $20 тыс. гранта на киберзащиту и кибербезопасность

Средства выделит Фонд гражданских исследований и развития США.

"Укроборонпром" получил $20 тыс. гранта на киберзащиту и кибербезопасность
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" получил грант на развитие систем киберзащиты и кибербезопасности от Фонда гражданских исследований и развития США (ФГИР, CRDF Foundation).

Как сообщает пресс-служба концерна, грантовое соглашение подписано сегодня, 6 июля. Сумма гранта составляет 20 тыс. долларов США.

"Это первая победа Концерна в международном научно-техническом конкурсе, а также первый грант именно на повышение инновационной составляющей безопасности оборонного производства", - отмечается в сообщении.

Подписание соглашения состоялось в рамках работы национального кластера кибербезопасности "Кибербезопасность. Составляющие обороноспособности государства. Потребности, достижения и лучшие практики", который служит площадкой для эффективной совместной реализации профильных проектов. Мероприятие организовано Советом национальной безопасности и обороны Украины при поддержке ФГИР и Государственного департамента США.

"Наша команда в Укроборонпроме значительно активизировала усилия по повышению уровня кибербезопасности критической инфраструктуры и обеспечения соблюдения международных стандартов защиты информации. Это позволяет Концерну стать надежным партнером для высокотехнологичных иностранных производителей вооружения и военной техники, а также осуществлять в будущем международный трансфер технологий", - отметил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Концерн оценил текущее состояние собственной кибербезопасности за I полугодие 2021 года. Сообщается, что информационно-телекоммуникационные системы (ИТС) "Укроборонпрома" потерпели 12415 кибератак, или 69 атак в сутки. Большинство из них было заблаговременно заблокировано.

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