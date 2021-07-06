В Украине заработала система автоматического ареста счетов должников в банках

6 июля полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволит арестовывать средства на банковских счетах украинцев-должников автоматически.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Раньше для того, чтобы списать долги с должников исполнительной службе приходилось сначала находить деньги на счетах, отправляя запросы ко всем украинским банкам. В случае выявления счетов должника исполнителям нужно было отправлять еще одно письмо с требованием арестовать средства. Вся процедура была длительной, ведь все запросы нужно было отправлять в бумажной форме. Это затрудняло процесс погашения долгов.

Однако в апреле 2021 Нацбанк обновил свои положения о раскрытии банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, но и их номера и остатки средств на них.

В то же время Минюст разрешил использовать Автоматизированную систему исполнительного производства для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, которые касаются уплаты алиментов, как было раньше.

В настоящее время к Автоматизированной системе исполнительного производства подключены: "Приватбанк", "ТАСкомбанк", "Универсал банк" (в частности Монобанк), "ОКСИ банк", банк "Восток", "Индустриалбанк" и "ПроКредит банк". Еще 44 банка тестируют систему и вскоре присоединятся к ней, а 11 банков ведут переговоры о подключении к тестовой среде.

По данным Opendatabot, в апреле в реестре была информация о 5,54 млн долгов. Эта цифра постоянно растет: к началу 2020 году там было 3,8 млн долгов.