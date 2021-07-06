Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции

Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции

В июне 2021 года завод "Энергомашспецсталь" поставил для строящихся атомных электростанций Индии, Турции и Китая заготовки деталей корпуса реактора, парогенератора, главного циркуляционного насоса и главного циркуляционного трубопровода.

Крупные партии продукции были изготовлена для металлургических предприятий, расположенных в Германии, Франции, Испании, Бельгии, Румынии, Финляндии, Индии и США. Большинство в линейке поставок составляют опорные и рабочие валки.

Также часть продукции была отгружена металлургическим предприятиям Украины – МК "Азовсталь" и ООО "Побужский ферроникелевый комбинат".

МинПром по материалам Металлургпром

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