Китайская Tianqi Lithium инвестирует в отложенные проекты по добыче лития

Китайская Tianqi Lithium инвестирует в отложенные проекты по добыче лития

Китайская компания Tianqi Lithium и австралийская Independence Group (IGO), которой китайцы в прошлом году продали часть акций своих литиевых активов, создали совместное предприятие, которое будет развивать литиевый бизнес за пределами Китая.

На нынешнем этапе в состав СП, в котором 51% принадлежит китайской стороне и 49% - австралийской, войдут 51% акций литиевого рудника Greenbushes в Австралии (остальные 49% находятся в собственности американской компании Albemarle) и завод Kwinana по производству гидроксида лития для аккумуляторов.

В 2020 г. оба этих предприятия были остановлены из-за убыточности, вызванной низкими ценами на литиевую продукцию, но теперь они оба возвращены в строй. Начало выпуска гидроксида лития на заводе Kwinana, который получает сырье с рудника Greenbushes, ожидается во второй половине текущего года.

В дальнейшем участники СП могут использовать его для инвестиций в литиевые проекты в других странах.

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