Международные резервы Украины за месяц увеличились на полмиллиарда долларов

Нацбанк в июне активно покупал валюту на межбанке.

Международные резервы Украины за месяц увеличились на полмиллиарда долларов
Фото: пресслужба НБУ

Международные резервы Национального банка в июне увеличились на 518 млн долларов и на 1 июля составили 28,358 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора во вторник.

Увеличение резервов связано с валютными поступлениями в пользу правительства и интервенциями Национального банка, который скупал валюту на межбанке, чтобы не допустить чрезмерного укрепления гривны.

В течение месяца валютные поступления правительства составили 1 095 млн, большинство из которых - от размещения внутренних государственных облигаций. В то же время государство выплатило 995,6 млн долларов по валютным долгам, и еще 2,3 млн долларов НБУ уплатил в пользу МВФ.

На межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало над спросом в связи с ростом интереса нерезидентов к ОВГЗ и активизацией экспортеров. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на 583,3 млн долларов.

В то же время переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) уменьшила их стоимость на 180,8 млн долларов.

Объем международных резервов сейчас покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, что на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме - 29,133 млрд долларов.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. В последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.

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