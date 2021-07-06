Укрэксимбанк продал кредит с правом требования на главный корпус ЛАЗа

Лот за 170 млн гривен купила киевская фирма "Капитал-Финанс".

Укрэксимбанк продал кредит с правом требования на главный корпус ЛАЗа
Фото: www.president.gov.ua

Государственный "Укрэксимбанк" в понедельник, 5 июля, продал на торгах часть долгов обанкротившегося Львовского автобусного завода.

На сайте Prozorro.Продажи сообщается, что лот за 170 млн гривен купила киевская фирма "Капитал-Финанс".

За несколько часов до начала аукциона мэр Львова Андрей Садовый пообещал, что не допустит жилищного строительства на территории бывшего завода.

"Довожу до сведения потенциальных инвесторов, что на территории завода нужно восстановить промышленное производство. Ни о какой жилой застройке речь идти не может! Это позиция общины города. Мы не позволим изменить целевое назначение земельных участков", - заявил Садовый.

В то же время он подчеркнул, что покупка этого долга еще не дает права пользоваться имуществом завода, потому что таких долгов много, и они находятся у разных банков.

Всего за 170 млн грн "Капитал-Финанс" купил право требования на 13 зданий, принадлежавших обанкротившемуся ЗАО "Завод коммунального транспорта" - одному из юридических лиц, которые владели имуществом ЛАЗа. Среди них - главный производственный корпус площадью 123 тыс. кв. м, бывший актовый зал завода - памятник архитектуры местного значения "Комплекс монастыря ордена кармелитов босых и костела Матери Божьей Шкаплерной" площадью 4,3 тыс. м2, производственное оборудование, склады, мастерские и другие объекты.

Напомним, Львовский автобусный завод был приватизирован в начале 2000-х годов. Владельцем завода через несколько ТОВок стал россиянин Игорь Чуркин. После этого бывший флагман автобусного производства начал терпеть убытки и в конце концов обанкротился.

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