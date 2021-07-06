Германская Saarstahl заявила о покупке активов Liberty Steel во Франции

Германская металлургическая группа Stahl-Holding-Saar (Saarstahl) "в принципе" достигла соглашения о приобретении у британской Liberty Steel ее активов во Франции — заводов Ascoval и Hayange. Стоимость сделки не раскрывается. Как сообщает германская компания, закрыть ее планируется до конца лета.



Как признает руководство Liberty Steel, предпочтительным вариантом было бы сохранение подразделения Liberty Steel France (LSF) внутри группы. Однако предложения от Saarstahl и второго претендента ArcelorMittal оказались весьма привлекательными для британской компании, которая с марта не может выйти из финансового кризиса.



Saarstahl высоко оценивает свои приобретения. Завод Hayange является единственным производителем рельсов во Франции. Ascoval поставляет для него полуфабрикаты, а также выпускает круглую, квадратную заготовку, блюмы и поковки для широкой сферы применения.



