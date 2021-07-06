За аренду вокзалов рынок предложил цену на 50% выше стартовой, - "Укрзализныця"

Состоялись аукционы по аренде вокзалов станций Днепр-Главный, Запорожье-1 и Хмельницкий.

За аренду вокзалов рынок предложил цену на 50% выше стартовой, - "Укрзализныця"
Фото: telegraf.com.ua

Рынок предложил за аренду коммерческих площадей вокзалов месячную плату, которая почти на 50% больше стартовой.

Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, информирует пресс-служба компании.

"Укрзализныця 2 июля успешно провела в электронной системе «Prozorro.Продажи» ряд первых аукционов по аренде коммерческих площадей вокзалов. В результате торгов начальная цена продажи лота увеличилась почти на 50%", - говорится в сообщении

Так, во время указанных аукционов были разыграны первые 18 лотов (объектов) со стартовой месячной арендной платой 73,4 тыс. грн. В результате по некоторым аукционам начальная стоимость увеличилась в несколько раз и в целом составила 108,2 тыс. грн. Поэтому общая стартовая арендная плата выросла на 47%.

"Бизнесу были предложены для аренды коммерческие площади вокзалов станций Днепр-Главный, Запорожье-1 и Хмельницкий. После заключения соответствующих договоров с победителями торгов, на этих вокзалах будут размещены, в частности, банкомат, платежный терминал, вендинговый автомат, кофемат, объекты торговли продовольственными товарами (с правом и без права продажи подакцизной группы товаров)", - сообщают в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" намерена передать в аренду коммерческие площади в среднем на 24 вокзалах и планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год - более 100 млн грн.

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