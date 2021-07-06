Канада расследует импорт мексиканских OCTG

Канада расследует импорт мексиканских OCTG

Канадское государственное агентство Canada Border Services Agency (CBSA) сообщило о начале проведения антидемпингового расследования по импорту некоторых видов нефтегазовых труб (OCTG), импортируемых из Мексики.

Инициаторами расследования выступили канадские производители труб Evraz North America и Welded Tube of Canada.

Одновременно Канадский трибунал по международной торговле (CITT) проведет свое расследование, целью которого будет определение ущерба, нанесенного импортом местным производителям. Предварительное решение ожидается в конце августа текущего года.

По данным CBSA, годовой оборот национального рынка труб OCTG составляет около C$510 млн. В настоящее время в Канаде действуют ограничения на импорт данной продукции из 11 стран, включая Китай, Турцию и Украину.

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