В январе-мае Турция на треть увеличила экспорт арматуры

В январе-мае Турция на треть увеличила экспорт арматуры

В течение мая 2021 года экспорт арматуры из Турции составил 686 425 тонн. Рост показателей в годовом сопоставлении - 132,4%, к предыдущему месяцу - 9%. В денежном выражении объёмы выросли на 249,1% и 12,9% соответственно до $428,31 млн., сообщает SteelOrbis со ссылкой на официальные статистические данные TUIK.

За январь-май из Турции было отгружено 2,98 млн. тонн арматуры - на 33,6% больше в годовом соотношении. Стоимостные показатели выросли на 75,7% к аналогичному периоду 2020 года до $1,68 млрд.

Крупнейшим потребителем данной продукции турецких металлургических предприятий выступил Израиль - 0,409 млн. тонн, рост - 27,76%. Далее следуют Йемен (0,397 млн. тонн) и Сингапур (0,386 млн. тонн).


МинПром по материалам МеталлСервис

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