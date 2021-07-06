Цена на газ в Европе выросла до $464

Цена газа с поставкой во вторник, 6 июля, на хабе TTF в Нидерландах достигла 464 долларов США за тысячу кубометров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В понедельник по всей Европе состоялись аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября). Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год - это 109 млн куб. м в сутки ).

Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Предложенная на обоих аукционах мощность осталась невостребованной.

"И хотя грузоотправители могут забронировать мощность на квартальных и ежемесячных аукционах, новая частица неопределенности сразу отразилась на ценах", - отмечает агентство.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование - чтобы исключить лишние расходы за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В результате грузоотправители вольны бронировать только необходимый объем мощностей, и в то время, когда будет необходимо.

Утром 6 июля до субботы, 10 июля, останавливается международный газопровод "Ямал-Европа", который проходит из РоSSии через Беларусь и Польшу в Германию. Им поставляется в сутки около 100 млн куб. м газа.

"Ремонт на роSSийских газопроводах никогда существенно не влиял на европейские цены. Однако в этом году после холодной зимы, которая опустошила подземные хранилища, европейский рынок стал остродефицитным. Во всем мире потребление газа быстро восстановилось после ковидных локдаунов, однако добыча после секвестра инвестиций в 2020 году за рынком не успевает", - говорится в сообщении.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что рост цен на газ в Европе является следствием спланированных действий РоSSии. Таким образом она хочет принудить Евросоюз к реализации газопровода "Северный поток - 2".

Вслед за европейскими растут цены на газ и в Украине. По данным "Нафтогаза", розничная стоимость газа в июле составит более 13 гривен за кубометр.