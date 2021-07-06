Цена на газ в Европе выросла до $464

Добыча газа не успевает за рынком.

Цена на газ в Европе выросла до $464
Фото: moskva-tr.gazprom.ru

Цена газа с поставкой во вторник, 6 июля, на хабе TTF в Нидерландах достигла 464 долларов США за тысячу кубометров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В понедельник по всей Европе состоялись аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября). Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год - это 109 млн куб. м в сутки ).

Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Предложенная на обоих аукционах мощность осталась невостребованной.

"И хотя грузоотправители могут забронировать мощность на квартальных и ежемесячных аукционах, новая частица неопределенности сразу отразилась на ценах", - отмечает агентство.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование - чтобы исключить лишние расходы за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В результате грузоотправители вольны бронировать только необходимый объем мощностей, и в то время, когда будет необходимо.

Утром 6 июля до субботы, 10 июля, останавливается международный газопровод "Ямал-Европа", который проходит из РоSSии через Беларусь и Польшу в Германию. Им поставляется в сутки около 100 млн куб. м газа.

"Ремонт на роSSийских газопроводах никогда существенно не влиял на европейские цены. Однако в этом году после холодной зимы, которая опустошила подземные хранилища, европейский рынок стал остродефицитным. Во всем мире потребление газа быстро восстановилось после ковидных локдаунов, однако добыча после секвестра инвестиций в 2020 году за рынком не успевает", - говорится в сообщении.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что рост цен на газ в Европе является следствием спланированных действий РоSSии. Таким образом она хочет принудить Евросоюз к реализации газопровода "Северный поток - 2".

Вслед за европейскими растут цены на газ и в Украине. По данным "Нафтогаза", розничная стоимость газа в июле составит более 13 гривен за кубометр.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Ликвидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардовЛиквидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардов
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Блок рекламы


Похожие новости
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре ОдессыКрупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы
Цена электроэнергии на РСВ падает третий день подряд. Сегодня почти на 36% по сравнению с 3 июлемЦена электроэнергии на РСВ падает третий день подряд. Сегодня почти на 36% по сравнению с 3 июлем
В европейских ПХГ самый низкий уровань газа за всю историю наблюденийВ европейских ПХГ самый низкий уровань газа за всю историю наблюдений
Цена на г/к рулон в США пробила отметку 1700 долл. за тоннуЦена на г/к рулон в США пробила отметку 1700 долл. за тонну
Liberty Steel решила реструктурировать бизнес в ЕвропеLiberty Steel решила реструктурировать бизнес в Европе
Цена газа в Европе взяла новую высоту из-за отказа Газпрома от доптранзита через УкраинуЦена газа в Европе взяла новую высоту из-за отказа Газпрома от доптранзита через Украину
Киевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадьюКиевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадью
В мае украинская промышленность выросла на 5,4%В мае украинская промышленность выросла на 5,4%
Растет спрос на логистическую недвижимость в Юго-Восточной ЕвропеРастет спрос на логистическую недвижимость в Юго-Восточной Европе
Цена газа в Европе выросла в 6 раз и достигла 13-летнего максимумаЦена газа в Европе выросла в 6 раз и достигла 13-летнего максимума
Последние новости
Подгружаем последние новости