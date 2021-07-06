АМКУ проверит участников рынка электроэнергии на предмет сговора

Антимонопольный комитет начал исследование наличия или отсутствия в действиях участников рынка признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В ведомстве отмечают, что в последние несколько дней на рынке электроэнергии, в частности «на сутки вперед» (РДН), происходят значительные колебания объемов купли-продажи электроэнергии. Речь идет о резком снижении спроса в течение последних нескольких дней, которое произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РДН некоторыми участниками рынка. При этом фиксировалось одновременное увеличение объемов закупки на «рынке двусторонних договоров» (РДД).

Так объемы торгов на РДН 2 июля составили 58 377,20 МВт ч., что на 35,5% меньше, чем в предыдущий день. В то же время средневзвешенная цена на РДН 2 июля составила 1 151,82 грн/МВт ч. Это - на 22,2% ниже по сравнению с 1 июля.

Также на РДН в торговой зоне «ОЭС Украины» средневзвешенная цена 2 июля уменьшилась на 28,69% по сравнению с 1 июля - до 1 034,52 грн/МВт.ч (без НДС).

На официальном сайте НКРЭКУ также сообщается о резком уменьшении цены на электроэнергию на РДН в первые дни июля 2021-го из-за вывода спроса на рынок двусторонних договоров (РДД).

"По мнению специалистов АМКУ, к этим последствиям могло привести синхронное поведение определенных участников рынка электроэнергии. Оно могло повлиять и на снижение цены на РДН-за уменьшения спроса. Похожие действия отдельных участников рынка происходят периодически, а значит - могут быть умышленными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что синхронность и периодичность таких действий приводят к снижению цены на рынке "на сутки вперед" из-за уменьшения спроса или к ее повышению - путем уменьшения предложения и увеличения спроса и как следствие - к изменению структуры рынка, в том числе - уровня конкуренции на нем.

"Это может свидетельствовать о наличии признаков нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий на рынке электроэнергии. Поэтому АМКУ по собственной инициативе начал исследование наличия или отсутствия в вышеописанных действиях участников рынка признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) обратилась к Антимонопольному комитету из-за монопольного злоупотребления трейдера Рината Ахметова на рынке электроэнергии, что привело к резкому падению цены электроэнергии на рынке на сутки вперед.