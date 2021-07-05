НАБУ завершило расследование дела VAB банка

Будут судить 14 человек, среди которых нет Бахматюка.

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела о завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в октябре 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Среди подозреваемых, которых собираются судить, нет фактического владельца VAB банка Олега Бахматюка, экс-главы правления Дениса Мальцева или экс-главы наблюдательного совета Натальи Василюк. Расследование в отношении их выделили в отдельные производства и остановили в связи с розыском.

Зато собираются судить девяти должностных лиц Нацбанка, в том числе бывшего первого заместителя председателя НБУ, экс-замглавы правления VAB банка, заместителя директора компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка, и еще трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными собственниками VAB банка.

По версии следствия, за месяц до банкротства VAB банк обратился за финансовой поддержкой в НБУ и получил 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита под залог недвижимости, реальная стоимость которой составляла всего 72,62 млн гривен. Деньги выделили, хотя банк не имел всех необходимых документов, таких как программа финансового оздоровления.

Через 40 дней после получения денег VAB банк был признан неплатежеспособным, и деньги он так и не вернул.

Расследование этого дела велось с октября 2016 года. В 2019 году дело пытались закрыть из-за передачи Национальной полиции, но генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул его в НАБУ.