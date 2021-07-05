США нарастили выпуск первичного алюминия

Согласно опубликованным статистическим данным Геологической службы США (USGS) в апреле производство первичного алюминия в США составило 72 тыс. т, что на 4% больше, чем в марте, но на 21,74% меньше, чем в апреле 2020 г.



Среднесуточный объем выплавки алюминия в стране составил 2410 т (-21% год к году).



Из алюминиевого лома было произведено 263 тыс. т алюминия (-3,3% к марту; +6,9% в годовом выражении).



Из нового лома было получено 145 тыс. т алюминия, а из старого – 119 тыс. т.



