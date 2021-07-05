Импорту железной руды в Китай предрекают падение примерно на 79 млн тонн в год

Импорту железной руды в Китай предрекают падение примерно на 79 млн тонн в год

Как сообщает агентство Platts, импорт железной руды в Китай, вероятно, сократится примерно на 79 млн тонн в год с 2020 года в течение следующих пяти лет, в соответствии с целями пятилетнего плана страны для сталелитейной промышленности.

Это произойдет, согласно данным Цзиньшань Се, аналитика из Shanghai Horizon Insights.

По словам Се, импорт упадет, поскольку Китай развивает собственные рудники по добыче железной руды, которые вместе с местным производством лома и чугуна могут в итоге удовлетворить более 45% от общего спроса страны на железо в 2025 году по сравнению с 37% в 2020 году.

Однако, по ее словам, уровень импорта железной руды в страну будет по-прежнему превышать 1 млрд тонн в год.

По данным Главного таможенного управления страны, Китай импортировал рекордные 1,17 млрд тонн железной руды в 2020 году, что на 9,5% больше, чем в прошлом году, поскольку спрос на строительство и инфраструктуру резко вырос из-за стимулов восстановления COVID-19, что привело к росту производства стали.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в прошлом году производство стали в стране достигло 1,064 млрд тонн по сравнению с 995,40 миллиона тонн в 2019 году.

Сообщается, что в настоящее время в Китае строятся, планируются или расширяются 50 проектов по добыче железной руды с общей мощностью около 340 млн тонн в год, что может увеличить производство железорудного концентрата в стране на 105 млн тонн в год.

Считается, что страна может удовлетворить 22% внутреннего спроса на железную руду в 2025 году по сравнению с 19% в 2020 году.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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