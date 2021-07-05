Укрзализныця в июне перевезла больше грузов, чем в докризисном году – Юрик

Укрзализныця по итогам июня и первого полугодия 2021 года демонстрирует увеличение объемов грузовых перевозок. Это позволило превысить показатели 2020 и даже докризисного 2019 года, сообщает пресс-служба УЗ.

«В июне 2021 среднесуточная погрузка грузов составила 721 тысяч тонн, что на 9% больше 2020 года и на 5% выше доэпидемического 2019 года», - отчитывается Укрзализныця.

В свою очередь, показатель оборота грузового вагона в июне 2021 года ускорился на 6% по сравнению с июнем 2020 года и на 23,5% по сравнению с июнем 2019 года - до 7,07 суток.

Всего в течение первого полугодия среднесуточная погрузка грузов выросла на около 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 689,6 тысяч тонн, а оборот вагона ускорился на 13,3% - до 7,06 суток.

Как заявил и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик, «показатель оборота грузового вагона по результатам 6 месяцев этого года достиг исторического минимума, что, безусловно, является положительным маркером повышения эффективности управления подвижным процессом».

Юрик также отметил, что сейчас в компании налажено стабильное снабжение дизтоплива, сформирован резерв магистральных грузовых локомотивов, поэтому УЗ готова полностью удовлетворить потребность экономики в грузовых перевозках.

«Оперативное и стратегическое планирование, поиск всех возможностей для стабилизации и развития грузовых железнодорожных перевозок дали нам возможность улучшить свои позиции на этом рынке. Впереди работа на развитие и получение дополнительных доходов от нашего основного бизнеса для компании и экономики Украины», - подчеркнул Юрик.

Напомним, ранее Укрзализныця отчиталась о прибыли в размере 39 млн гривен по итогам работы в мае. Это означает, что УЗ второй месяц подряд демонстрирует положительный финансовый результат.