Укрзализныця в июне перевезла больше грузов, чем в докризисном году – Юрик

УЗ готова полностью удовлетворить потребность экономики в грузовых перевозках.

Укрзализныця в июне перевезла больше грузов, чем в докризисном году – Юрик
Фото: прес-служба

Укрзализныця по итогам июня и первого полугодия 2021 года демонстрирует увеличение объемов грузовых перевозок. Это позволило превысить показатели 2020 и даже докризисного 2019 года, сообщает пресс-служба УЗ.

«В июне 2021 среднесуточная погрузка грузов составила 721 тысяч тонн, что на 9% больше 2020 года и на 5% выше доэпидемического 2019 года», - отчитывается Укрзализныця.

В свою очередь, показатель оборота грузового вагона в июне 2021 года ускорился на 6% по сравнению с июнем 2020 года и на 23,5% по сравнению с июнем 2019 года - до 7,07 суток.

Всего в течение первого полугодия среднесуточная погрузка грузов выросла на около 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 689,6 тысяч тонн, а оборот вагона ускорился на 13,3% - до 7,06 суток.

Как заявил и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик, «показатель оборота грузового вагона по результатам 6 месяцев этого года достиг исторического минимума, что, безусловно, является положительным маркером повышения эффективности управления подвижным процессом».

Юрик также отметил, что сейчас в компании налажено стабильное снабжение дизтоплива, сформирован резерв магистральных грузовых локомотивов, поэтому УЗ готова полностью удовлетворить потребность экономики в грузовых перевозках.

«Оперативное и стратегическое планирование, поиск всех возможностей для стабилизации и развития грузовых железнодорожных перевозок дали нам возможность улучшить свои позиции на этом рынке. Впереди работа на развитие и получение дополнительных доходов от нашего основного бизнеса для компании и экономики Украины», - подчеркнул Юрик.

Напомним, ранее Укрзализныця отчиталась о прибыли в размере 39 млн гривен по итогам работы в мае. Это означает, что УЗ второй месяц подряд демонстрирует положительный финансовый результат.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Ликвидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардовЛиквидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардов
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Блок рекламы


Похожие новости
Дефицит общего фонда госбюджета Украины в июне возрос до 18,5 миллиарда, с начала года — до 49,8 миллиардаДефицит общего фонда госбюджета Украины в июне возрос до 18,5 миллиарда, с начала года — до 49,8 миллиарда
В июне в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грнВ июне в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грн
Cleveland-Cliffs больше не будет производить чугун для рынка СШАCleveland-Cliffs больше не будет производить чугун для рынка США
Валютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллионаВалютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллиона
В госбюджет перечислены 750 млн грн дивидендов, отсроченных из-за пандемии, - и.о. главы УЗ ЮрикВ госбюджет перечислены 750 млн грн дивидендов, отсроченных из-за пандемии, - и.о. главы УЗ Юрик
Финансирование медицины в Украине увеличивать не будут: В Минфине отказались давать Минздраву большеФинансирование медицины в Украине увеличивать не будут: В Минфине отказались давать Минздраву больше
К 2030 году Украина планирует привлечь за счет «зеленых» облигаций $36 миллиардовК 2030 году Украина планирует привлечь за счет «зеленых» облигаций $36 миллиардов
НБУ решил, что банкам больше не нужно рефинансированиеНБУ решил, что банкам больше не нужно рефинансирование
Компании в 2021 году привлекли на IPO рекордные $350 миллиардовКомпании в 2021 году привлекли на IPO рекордные $350 миллиардов
Коммуналка, продукты и алкоголь. На что украинцы тратят больше всегоКоммуналка, продукты и алкоголь. На что украинцы тратят больше всего
Последние новости
Подгружаем последние новости