Золото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу года

За прошедший июнь котировки желтого металла опустились до рекордно низких показателей, начиная с 2013 года — золото подешевело на 7,3%. В то же время аналитики Credit Suisse, Societe Generale и Blue Line Futures прогнозируют рост стоимости золота до $1900?2000 за унцию, пишет banker.ua.

Золото упало рекордно низко, но обещает вернуть $1900-2000 за унцию к концу года
Фото: site-metall.com

Ожидания рынка

Падение цены на золото произошло на фоне роста популярности других активов, прежде всего криптовалют, ETF на их основе, а также американских государственных казначейских бумаг, доходность которых в первом полугодии 2021 года выросла до 1,443%.

Однако аналитики прогнозируют, что стоимость желтого металла начала медленно расти, а к концу года цена на актив может достигнуть $1900 за унцию, заявляют в Credit Suisse и Societe Generale.

В Societe Generale единственным благоприятным фактором для рынка называют увеличение денежной массы. Тем не менее, аналитики пока не берутся прогнозировать, продолжат ли инвесторы фокусироваться на отрицательных ставках. По их мнению, металл может подорожать до $2000 за унцию в результате притока в акции биржевых фондов еще 100 тонн золота.

На текущий момент цена за золото колеблется на уровне $1778,65.

Эксперт из Blue Line Futures Фил Стрейбл заявил, что к концу текущего года золото вновь достигнет отметки в $2 тыс.

По его словам, американский Федрезерв скоро изменит монетарную политику, а восстановление экономической активности будет более медленным, чем планируется. Инфляция в США по-прежнему является одним из основных фокусов, поскольку центральный банк поддерживает финансовую систему дополнительной эмиссией наличных.

Федеральная резервная система с прошлого года поддерживает низкие процентные ставки и скупает казначейские облигации, чтобы стимулировать экономику, пострадавшую от коронавируса, и удержать финансовые рынки на плаву. По словам аналитика Дэвида Леннокса из Fat Prophets, рост инфляции и будет способствовать увеличению стоимости золота.

Изменение ФРС США своей монетарной политики, инфляция и чрезмерная волатильность рискованных активов возвращают интерес инвесторов к желтому металлу.

По мнению экспертов сингапурской OCBC, в 2021 году максимальная стоимость «желтого металла» составит $1900 за унцию, а в конце года актив подешевеет до $1800 с перспективой падения до $1500 в конце 2022 года.

Сколько стоит золото сейчас

Сегодня золотые котировки повышаются на фоне снижения доходности американских гособлигаций, чему способствовала публикация статистики о росте уровня безработицы в июне в США с майских 5,8% до 5,9%.

По состоянию на 13:40 августовский фьючерс на золото подорожал до $1791,85 (+0,48%), тогда как цена июльского фьючерса на серебро выросла до $26,683 за унцию (+0,69%).

Сколько золота закупили мировые центробанки

С января по май этого года центробанк мира отчитались о покупке 296,8 тонн золота.

По данным World Gold Council, в мае резервы мировых центробанков были пополнены 56,7 тоннами золота, что на 11% меньше, чем в апреле.

Так, 82% закупок в последний месяц весны пришлось на долю Таиланда: центробанк страны закупил в мае 46,7 тонны золота. При этом 11,9 тонн в указанный период отправились в резервы Бразилии, 8,6 тонны купила Турция, Казахстан пополнил запасы на 5,3 тонны, Польша приобрела 1,9 тонны золота, а Индия — 0,9 тонны.

Что касается продаж, то в сумме майский показатель составил 18,9 тонны, что стало самым высоким уровнем с января текущего года.

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