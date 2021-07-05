Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензина

На основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины» средняя стоимость 1 литра бензинов составляет 26,64 грн за литр, дизтоплива — 22,55 грн за литр. Об этом сообщает Министерство экономики.

Как изменятся цены

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 31,64 грн/л, дизтоплива — 29,55 грн/л.

По сравнению с ценами, установленными на конец июня, стоимость бензина повышена на 80 копеек, а дизельного топлива — на 32 копейки за литр.

Цены на АЗС

Согласно данным «Консалтинговой группы «А-95», за выходные, 2?5 июля, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 31 копейку за литр и составила 29,07 грн/л, бензин А-95 подорожал на 26 коп. — до 30,01 грн/л, а дизельное топливо — на 11 копеек, до 28,24 грн/л.

Предыстория

2 июня Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. От этой цены АЗС могут устанавливать свои надбавки. Постановление было принято на заседании Кабинета министров.

Кабинет Министров и большинство крупных сетей АЗС страны 2 апреля текущего года подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений.

По данным агентства, представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им понизить возросшие в последние месяцы цены на нефтепродукты.

В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн за литр. В результате после подписания документа сети скинули цену на бензины на 0,2?1 грн/л.

Как писал «Минфин», Кабмин 11 мая постановлением №?450 от 29 марта 2021 года ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%. Согласно документу, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.