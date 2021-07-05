Под подозрением в завладении 1,2 миллиарда стабкредита для VAB Банка находятся 17 человек

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком ЧАО «VAB Банк». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Под подозрением в завладении 1,2 миллиарда стабкредита для VAB Банка находятся 17 человек
Фото: bbc.com

Кому предъявлено подозрение

Под подозрением находятся 14 человек — 9 должностных лиц Нацбанка, в т. ч. экс-первый заместитель председателя НБУ; экс-заместитель председателя правления VAB Банка; заместитель директора компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка; три работника частных компаний, связанных с бенефициарными собственниками VAB Банка.

Расследование по подозрению еще трех человек — фактического владельца, экс-председателя правления и экс-председателя наблюдательного совета VAB Банка — выделены в отдельные производства, которые остановлены в связи с розыском этих лиц.

Что установило следствие

В октябре 2014 года ЧАО «VAB Банк», которое было отнесено к категории проблемных банков, обратилось к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя VAB Банк не предоставил всех необходимых для этого документов (программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т. д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных VAB Банком. Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Это — в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным.

Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул.

Контекст

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019-го бывший генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве по ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09.08.19 закрыли производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Однако в сентябре 2019 года постановление о закрытии отменил новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который признал подследственность по этому делу за детективами Национального антикоррупционного бюро.

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